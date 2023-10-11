المقاومة الفلسطينية تدخل سديروت .. وتحذير عاجل من الاحتلال للمستوطنين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن قوات المقاومة الفلسطينية قد دخلت مستوطنة سديروت.

وحسب القناة الـ12 العبرية، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المستوطنين إغلاق منازلهم والدخول إلى الملاجئ.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 20 جنديًا إضافيًا خلال الاشتباكات مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وكان قائد الفرقة 99 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعترف بفشل قوات الاحتلال في مهمتها بالدفاع عن مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قال قائد الفرقة 99 في جيش الاحتلال الإسرائيلي: “لقد فشلنا في مهمتنا بالدفاع مستوطنات غلاف غزة”.