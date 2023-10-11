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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

معاش شهرى لهؤلاء الأطفال .. إعرف كيفية استحقاقه بـ القانون

معاش شهري
معاش شهري

تساءل عدد من المواطنين عن كيفية حصول الأطفال الأيتام ومجهولي الأب على معاش شهرى، ونستعرض من خلال هذا التقرير وفقا لقانون الطفل الاجابة عن هذا التساؤل فيما يلى:

 

3 فئات من الأطفال كفل لهم القانون معاش شهري

 

منح قانون الطفل 3 فئات للأطفال معاش شهرى من وزارة التضامن، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (49) حيث جاءت قاضية بأن يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيها ووفقا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي :

  1. الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
  2. أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
  3. أطفال المحتجز قانونا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.

شروط الحصول على معاش الطفل

هذا وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على معاش الطفل، والتي جاءت كالتالي

  1. أن يكون مصري أو مصرية الجنسية.
  2. لا يقل السن عن 18 سنة.
  3. عدم وجود دخل ثابت.
  4. أن يكون الأبوان مطلقين.
  5. أن تكون الأم متزوجة من غير الأب والأب متزوج من غير الأم.
  6. أن يكون الطفل يتيم الأم والأب.
  7. أن يكون الأب مسجونًا والأم متزوجة من غير الأب المسجون.

 المستندات المطلوبة للحصول على معاش الطفل 

  1. صورة شهادة الميلاد.
  2. خطاب تأمينات.
  3. صورة وثيقة طلاق الوالدين، وصورة وثيقة زواج الأم.
  4. صورة شهادة وفاة الوالدين، في حالة الطفل اليتيم.
  5. مستند السجن، فى حالة سجن الأب أو الأم.
الاطفال الايتام التضامن الاجتماعي الطفل اليتيم تضامن الاجتماعي

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