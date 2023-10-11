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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لأول مرة بالشرق الأوسط.. تفاصيل التعاقد مع المدرسة الإنجليزية في العاصمة الإدارية

خالد عباس
خالد عباس

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، عن أن الشركة نجحت في استقطاب واحدة من أعرق وأقدم المدارس في العالم، وهي المدرسة الإنجليزية التي تحتفل بوجودها لـ 125 عاما، ونتائج الأكاديمية الخاصة بها متميزة، وأغلب الطلبة يتخرجون ويدخلوا أعرق الجامعات العالمية، وتم التعاقد معها في العاصمة الإدارية. 

تفاصيل التعاقد مع المدرسة الإنجليزية 

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الشركة تمتلك مدرسة تحت الإنشاء، والمجموعة المالكة للشركة تعاقدت مع المدرسة الإنجليزية، لتكون أول استثمار في مجال التعليم داخل العاصمة الإدارية، موضحا أن الشركة قدمت مبادرة لرعاية طلبة الثانوية العامة ومستمرة في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة. 

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أن الشركة من أكبر الشركات في المنطقة العربية، ومن الطبيعي أن يكون لها دور مجتمعي في الدولة المصرية، إذ يوجد مبلغ مخصص للدعم الاجتماعي، سواء من خلال التعليم، أو من خلال رعاية المنتخبات المصرية، إذ أن مصر لديها منتخب أولمبي يجهز لأولمبياد باريس، والمنتخب الأول يجهز للعمل على كأس العالم المقبل. 

واستكمل، أن التعاقد مع المدرسة الإنجليزية اليوم من أجل زيادة عوائد شركة العاصمة الإدارية، فضلا عن العمل على استقطاب مستوى تعليم متميز متواجد في العاصمة الإدارية، والمكانة التي وصلت إليها العاصمة الإدارية تجعلها تتفاوض مع أي أحد، موضحا أن تلك المدرسة متواجدة في الشرق الأوسط لأول مرة داخل العاصمة الإدارية. 

وأشار إلى أنه تم التوقيع مع الشركة على التوسع في المنطقة في عدة مناطق مختلفة خلال الفترة المقبلة. 

العاصمة الادارية المدرسة الإنجليزية أحمد موسى برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد

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