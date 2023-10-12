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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحذير للعالم الهولندي يثير الجدل من جديد بين رواد السوشيال ميديا

تحذير جديد للعالم
تحذير جديد للعالم الهولندي يثير الجدل من جديد بين رواد السوش

أثار العالم الهولندي فرانك هوجربيتس الكثير من الجدل من جديد وذلك بعدما قال في تغريدته أنه  يمكن أن يؤدي التقارب الوثيق لهندسة الكواكب إلى حدوث نشاط زلزالي خلال الأيام القادمة حوالي 12-16 أكتوبر.

وقد  نشر عالم الزلازل المثير للجدل تعليقا موجه لمنتقديه، نافياً أن يكون لديه أي موقع على الإنترنت خاص بـ"التنبؤ بالزلازل"، وشدد على أنه  قد لا يحصل على معلوماته من الكائنات الفضائية.


وفي تغريدة أخرى، قد شدد هوجربيتس على أنه لا يمكن القيام بإنكار أن الغلاف الجوي يمكن أن يقوم بإعطائنا بعض الإشارات المسبقة لحدوث زلازل أقوى.

وأضاف بأنه قد تم تأكيد ذلك في أواخر التسعينات وذلك من قبل العلماء التايوانيين الذين قاموا بفحص 140 هزة  وذلك بقوة 6 درجات وأقوى ، مشدداً على أنه يجب أن يتوسع البحث الدولي في هذا المجال، لأنه يمكن أن يقوم بإنقاذ العديد من الأرواح.



 


 

العالم الهولندي فرانك هوجربيتس الكائنات الفضائية نشاط زلزالي التنبؤ بالزلازل

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