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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الصلاة على النبي.. علي جمعة يكشف عن صيغة عظيمة لتفريج الهم والكرب قبل نومك

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي

تعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من أعظم القربات وأفضل الطاعات، وسبيل لقضاء الحاجات ونيل الشفاعات وفك الكروبات وبها ينال المسلم أعظم الدرجات، لذا نرصد في التقرير التالي فضل الصلاة على النبي 200 مرة. 

 

الصلاة على النبي 200 مرة

وقال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، قَدْ ضَاقَتْ حِيلَتِي، أَدْرِكْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، موضحا بشرى منامية عظيمة حيث نقل ابن عابدين في ثبته عن شيخه السيد محمد شاكر العقاد عن العبد الصالح الشيخ أحمد الحلبي القاطن في دمشق وكان رجلًا عليه سيما الصلاح عن مفتي دمشق العلامة حامد أفندي العمادي: أنه مرة أراد بعض وزراء دمشق أن يبطش به فبات تلك الليلة مكروباً أشد الكرب، فرأى سيدنا رسول الله ﷺ في منامه ، فأمَّنه منه وعلمه صيغة صلاة، وأنه إذا قرأها يفرج الله تعالى كربه، فاستيقظ وقرأها ففرج الله تعالى كربه ببركته ﷺ. وهي هذه : اللهم صِّل وسلم على سيدنا محمد ... إلى آخر الصلاة السابقة.

 

قال: وأخبرني سيدي -يعني شيخه المذكور- أنه حصل له كرب فكررها وهو يمشي فما مشى نحوًا من مائة خطوة إلا فرج عنه. وكذلك قرأها مرة ثانية في حادثة فما استمر قليلًا إلا فرج عنه. 

 

الصلاة على النبي 200 مرة

قال ابن عابدين : قلت : وقد قرأتها أنا أيضًا في فتنة عظيمة وقعت في دمشق فما كررتها نحوًا من مائتي مرة إلا وجاءني رجل وأخبرني أن الفتنة انقضت، والله على ما أقول شهيد. ووجدت هذه الصلاة في ثبت الشيخ عبد الكريم ابن الشيخ أحمد الشراباتي الحلبي لكنها مقيدة بعدد مخصوص وفيها نوع تغيير؛ قال في ثَبْتِه عند ذكر شيخه العارف الشيخ عبد القادر البغدادي الصديقي: ومن جملة ما شرفني به الإجازة في صلوات شريفة يصلي بها على النبي ﷺ في اليوم والليلة ثلاثمائة مرة، وفي وقت الشدائد ألف مرة؛ فإنها الترياق المجرب وهي : الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قلَّت حيلتي أدركني. ثم نقل عن ثبت الشراباتي المذكور أنه سمع من والده غير مرة كيفية شريفة وأنها دواء لزوال ما يوجد في الفم من رائحة كريهة ناشئة عن أكل ذي ريح كريه أو غير ذلك وهي : اللهم صِّل وسلم على النبي الطاهر.

 

قال: ولكن إفادتها أن تتلى إحدى عشرة مرة بنفس واحد ، وأنه جربها هو وغيره فكانت كفلق الصبح.  (أفضل الصلوات للشيخ النبهاني رضى الله عنه ) .

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