اللواء أيمن حب الدين: أول طائرة أسقطتها كانت يوم 3 أغسطس 1970

أكد اللواء أركان حرب أيمن حب الدين قائد الكتيبة 418 رادار وصواريخ دفاع جوي خلال حرب أكتوبر 1973، أن إسرائيل استغاثت بأمريكا بعد تركيب حائط الصواريخ المصرية.

وقال أيمن حب الدين في حواره في برنامج “ الشاهد ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" إسرائيل رفضت في البداية مبادرة روجرز لوقف إطلاق النار، وبعد تركيب حائط الصواريخ المصري وافقت على الهدنة بشرط عدم تحريك كتائب الصواريخ، وتعويشها بـ34 طائرة مقاتلة حديثة مقابل ما فقدته بسبب حائط الصواريخ.

وأوضح أنه بعد قبول وقف إطلاق النار في 7 أغسطس، وقبل الموعد المحدد يوم 3 أغسطس، نصبت كتيبة صواريخ كمينا لطائرتين وأسقطتهما، وكانت هذه أول طائر يسقطها اللواء أيمن كقائد كتيبة صواريخ.

وذكر أن القوات المسلحة طالبت بمد وقت بداية الهدنة من 12 منتصف الليل إلى 6 صباحا، وفي خلال الساعات الست انتقلت 12 كتيبة على مسافة 10 كيلومترات غرب القناة جاهزة للاشتباك مع العدو.