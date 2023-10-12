هند الضاوي: أمريكا حولت دفة الصراع من روسيا وأوكرانيا للشرق الأوسط

علقت هند الضاوي الصحفية المتخصصة في القضايا الإقليمية على الأحداث التى يشهدها قطاع غزة.

وقتان هند الضاوى ، خلال حوارها مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، أن عدد من الأبعاد الدولية ساهمت فى اشتعال الصراع مرة أخرى بين فلسطين وإسرائيل، منها ما له علاقة الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

دفة الصراع

وتابعت قائلة:" الولايات المتحدة الأمريكية حولت دفة الصراع من التركيز على الحرب الأوكرانية الروسية، خوفا من استخدام موسكو للسلاح النووى لـ منطقة الشرق الأوسط بين تل أبيب وقطاع غزة".

وأضافت أن الولايات المتحدة ورطت بوتين فى الحرب الأوكرانية، لتتمكن من استعادة نفوذها فى الشرق الأوسط وأفريقيا، التى سيطرة عليها موسكو خلال السنوات الماضية.

