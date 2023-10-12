السفير الفرنسي بالقاهرة: العاصمة الإدارية الجديدة عمل هندسي يدعو للإبهار

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالسفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتي لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

مجالات السكك الحديدية

في بداية اللقاء أشاد الوزير بالتعاون الايجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات السكك الحديدية و مترو الانفاق وكذلك التعاون بين الوزارة وعدد من الشركات الفرنسية لتنفيذ مشروعات عملاقة في مصر مثل التعاون القائم مع شركة فينسي الفرنسية في انشاء الخط الثالث للمترو وكذلك التعاون المخطط مع الستوم الفرنسية لانشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كافة صناعات السكك الحديدية المختلفة ( وحدات متحركة – أنظمة كهروميكانيكية " إشارات / إتصالات / قوى كهربائية / نظم تحكم " ) والمخطط توقيع العقد الخاص به في مؤتمر TRANSMEA2023 نوفمبر القادم مشيرا الى ان هذ العقد يعتبر احد اهم العقود بين الجانبين وخطوة عملاقة في مجال التعاون المشترك في قطاع النقل كما اشاد الوزير بالتعاون القائم بين وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل عدد من مشروعات النقل مثل شركة RATP الفرنسية التي تقوم بادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، وشركة CMA التي تقوم بإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية مؤكدا ان هذا التعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل يجسد العلاقات القوية بين مصر وفرنسا والشعبين المصري والفرنسي والرئيسيين المصري والفرنسي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

ومن جانبه أكد السفير الفرنسي بالقاهرة عن سعادته بزيارة وزارة النقل المصرية في العاصمة الادارية الجديدة التي وصفها بانه عمل هندسي يدعو للابهار ووجه السفير الفرنسي الشكر لوزير النقل المصري على التعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل مؤكدا ان هناك شراكة استراتيجية قوية بين مصر وفرنسا تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وان مجال النقل يعتبر عنصرا رئيسا وهاما في هذه الشراكة وان الجانب الفرنسي فخور بهذا التعاون مع الجانب المصري وبمشاركة فرنسا في تطور وازدهار البنية التحتية والنقل في مصر.