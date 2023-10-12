كيلو استروكس.. حبس عاطل لاتجاره في المخدرات بالقاهرة

قررت نيابة المعصرة الجزئية، حبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – عدد 100 قرص مخدر "التامول" بقصد الاتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – عدد 100 قرص مخدر "التامول" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.