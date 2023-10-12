صغيرة دخنت سيجارة إلكترونية دون علم والدتها والنتيجة هذا المصير المأساوي

تعتبر هذه القصة المأساوية لسارة غريفين، البالغة من العمر 12 عامًا، إحدى الشواهد الصادمة على آثار التدخين الإلكتروني على الأط.فال. بينما تعتبر السجائر الإلكترونية بديلاً محتملاً للتدخين التقليدي، إلا أنها تشكل خطرًا حقيقيًا على صحة الأط.فال.

تُعد الربو من بين الأمراض التي تُصيب سارة، والتي تُعتبر عامل خطر إضافي عند استخدام السجائر الإلكترونية. وبعد تعرضها لمشاكل في التنفس، تم نقلها إلى المستشفى حيث أمضت أربعة أيام في غيبوبة ، ما أثار قلق والدتها وخوفها من فقدان ابنتها.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تعكس هذه القصة الواقع الذي يواجهه العديد من الأطفال الذين يلجؤون إلى استخدام السجائر الإلكترونية. وفي ضوء ذلك، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن خطط لتقييد تسويق وبيع السجائر الإلكترونية التي تستهدف الأط.فال، بهدف تقليل مخاطرها.

وتأتي هذه الخطوة ردًا على الارتفاع الملحوظ في انتشار استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب. وتتضمن المقترحات جعل السجائر الإلكترونية أقل جاذبية وأقل تلوينًا للأط.فال، بهدف الحد من إغراء الشباب لاستخدامها.

مخاطر السجائر الإلكترونية

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء ريشي سوناك أن هذه المقترحات ستخضع للتشاور العام خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وفي مؤتمر حزب العمال، أعلن وزير الصحة ويس ستريتنج أن حكومة العمال ستتخذ إجراءات حاسمة ضد شركات السجائر الإلكترونية التي تروج لنكهات مثيرة للاهتمام للأطفال.

تعكس غرفة نوم سارة المظهر العادي لغرفة نوم فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، ومع ذلك، تُظهر الثقوب التي أحدثتها في السجادة لإخفاء تدخينها السري، الحقيقة القاتمة وراء تحدي هذه القصة.

بدأت سارة في تدخين السجائر الإلكترونية في سن الـ9، وحاولت والدتها بشتى السبل أن توقفها عن الاستمرار في هذه العادة الضارة. وعلى الرغم من محاولاتها الحثيثة، فإن سارة استمرت في التدخين واستهلكت آلاف النفخات من السجائر الإلكترونية خلال فترة قصيرة.

تسلط هذه القصة الضوء على ضرورة توعية الأهل والمجتمع بمخاطر التدخين الإلكتروني على الأط.فال. يجب على الأهل والمعلمين أن يكونوا على دراية بعلامات الاستخدام والإدمان والتغييرات السلوكية التي يمكن أن تظهر عند الأط.فال الذين يدخنون السجائر الإلكترونية.