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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسبب مخاوف مستويات الإشعاع المفرطة..أبل تعلن امتثالها لطلب فرنسا بشأن iPhone 12 

أبل تعلن امتثالها
أبل تعلن امتثالها لطلب فرنسا بشأن iPhone 12 

قالت شركة أبل إنها تخطط للامتثال لمتطلبات اختبار الإشعاع في فرنسا والمتعلقة بهواتف آيفون iPhone 12 بعد أن حظرت الوكالة الوطنية للترددات الفرنسية “ANFR” بيعها في البلاد؛ لأنها وجدت أن الهواتف تنبعث منها موجات كهرومغناطيسية أكثر من المسموح بها وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي. 

 

وكان جان نويل بارو، وزير الدولة في الحكومة الفرنسية، قد صرح لصحيفة "لو باريزيان" الشهر الماضي بأن هيئة مراقبة الإشعاع وجدت أن "معدل الامتصاص النوعي" لهواتف آيفون iPhone 12 أعلى من الحد القانوني.

 

وقررت شركة أبل إنها تخطط لتحديث يعالج مشكلة الإشعاعات في هواتف iPhone 12 بعد أن أوقفت فرنسا مبيعات النموذج بسبب مخاوف بشأن مستويات الإشعاع المفرطة. 

 

ورغم أن شركة أبل قد اعترضت على النتائج، وقالت إن الهاتف آمن للاستخدام حتى بدون أي تغييرات، إلا أنها تراجعت لتقول بأنها ستصدر برنامجا معالجا لهذه المشكلة، في حين أنها تصر على أن هواتف آيفون iPhone 12 لا تزال آمنة للاستخدام، وفق لشبكة “سكاي نيوز” الأمريكية.

   

وفي بيان لها، قالت أبل إنه منذ أكثر من عقد من الزمن، كانت أجهزة آيفون تحتوي على أجهزة استشعار تسمح للهاتف باكتشاف متى يكون بالقرب من جسم المستخدم للحفاظ على قوة الإرسال عند مستويات أقل. 

 

وأضافت أبل أن بروتوكول الاختبار الذي استخدمته الوكالة الوطنية للترددات لم يأخذ هذه الميزة في الاعتبار، مؤكدة على "نريد أن يعرف جميع مستخدمي هواتف iPhone 12 أن الهواتف آمنة للاستخدام وكانت كذلك دائمًا".

 

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الفرنسية إنه سيتم إعادة اختبار هواتف iPhone 12 بسرعة بعد إصدار التحديث، وفي حالة أن الإشعاع يقع ضمن الحدود القانونية لمعدل الامتصاص النوعي SAR ، فسيتم استئناف المبيعات على الفور.  

 

 

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بسبب مخاوف مستويات الإشعاع المفرطة..أبل تعلن امتثالها لطلب فرنسا بشأن iPhone 12 

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