تصيب بالسرطان

كشفت تقارير أن هناك عدد من الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق تشكل خطورة كبيرة علي الصحة العامة للمستخدمين، حيث تحوي نسبة كبيرة من إشعاعات التردد اللاسلكي (RF) وهي نسبة أكبر مما تسمح به هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) الأمر الذى يزيد من احتمالية عدد من الأمراض الخطيرة منها السرطان .

وبحسب تقرير من BanklessTimes فإن كل الهواتف الذكية تطلق مستوي معين من إشعاع التردد اللاسلكي ولكن هناك عدد آخر من الهواتف يطلق إشعاعات بنسبة أكبر من النسبة المسموح بها الأمر الذي تكشفه أرقام معدل الامتصاص النوعي بهذه الهواتف.

وفي العديد من الدول ، تحدد الهيئات التنظيمية الحد الأقصي لتصنيفات معدل الامتصاص النوعي التي يُسمح للأجهزة بإصدارها من أجل تقليل احتمالية إصابة الجهاز الذي ينقل للمستهلكين السرطان، حيث في الولايات المتحدة ، تحدد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الهواتف الذكية بحيث لا يزيد معدل الامتصاص النوعي عن 1.6 واط / كجم.

وتقترح لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أنه للحد من التعرض لإشعاع التردد اللاسلكي يجب علي المستهلكين الحد من تعرضهم للهواتف الذكية ، واستخدام الهواتف الذكية لفترات أقصر، واستخدام التكنولوجيا بدون استخدام اليدين.

ورصد تقرير BanklessTimes بأن هناك عدد من الهواتف الذكية التى تحتوي علي نسب إشعاعات أكثر من المسموح بها ، حيث أن البيانات المستخدمة من قبل BanklessTimes تأتي من المكتب الاتحادي الألماني للإشعاع، ومن بين هذه الهواتف :

الهواتف التي تحوي أكبر نسبة إشعاعات أكثر من المسموح بها

هواتف Motorola Edge

هاتفى ZTE Axon 11 5G

عدد من هواتف Google Pixel منها هواتف Pixel 3 و Pixel 3 XL و Pixel 4a

هاتف OnePlus 6

وإليك القائمة كاملة :

تقرير يكشف الهواتف الذكية التى تضم نسب إشعاعات غير مسموح بها





الهواتف التي تحوي أقل نسبة إشعاعات

هاتف ZTE Blade V10

هاتف ZTE Axon Elite

هواتف Samsung Galaxy Note 10+ 5G

هاتف Samsung Galaxy A80

هاتف Galaxy S20 FE

وإليك القائمة كاملةة