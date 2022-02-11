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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

من بينها مصر والسعودية.. الدول الأعلى في معدلات إدمان الهواتف الذكية

إدمان للهواتف الذكية
إدمان للهواتف الذكية

كشفت دراسة جديدة عن الدول التي لديها أعلى معدلات إدمان الهواتف الذكية، حيث أظهرت النتائج أن معدل استخدام الهواتف الذكية آخذ في الازدياد في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الأخيرة، مسببا "عواقب نفسية" خطيرة لمستخدميها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "dailymail" البريطانية، أجرى باحثون في جامعة ماكجيل بـ مونتريال في كندا، بحثا عن استخدام الهواتف الذكية بين عامي 2014 و2020 على ما يقرب من 34 ألف مشارك من 24 دولة حول العالم، وكشفت نتائج عن تزايد وقت استخدام الهواتف بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

 

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قائمة أعلى معدلات إدمان الهواتف الذكية

ووجدت الدراسة أن من بين أكثر الدول التي لديها أعلى معدلات إدمان للهواتف الذكية، احتلت دولة الصين والمملكة العربية السعودية وماليزيا صدارة قائمة الدول العشر الأعلى استخدامت للهواتف الذكية، بينما سجلت ألمانيا وفرنسا معدلات أقل.

وبينما احتلت المملكة المتحدة المرتبة 16 من بين 24 دولة، بينما احتلت الولايات المتحدة المركز 18 في القائمة، بينما جاءت مصر في المركز التاسع ضمن قائمة أعلى معدلات إدمان للهواتف الذكية.

وتتزايد ملكية الهواتف الذكية ووقت استخدامها في جميع أنحاء العالم، ولكن كانت هناك محاولات قليلة لتحديد إدمان الهواتف الذكية على نطاق عالمي، ووفقا للبحث الذي أجراه باحثو جامعة ماكجيل تحتل الصين المركز الأول من بين الدول التي لديها أعلى معدل لاستخدام الهواتف الذكية في العالم.

الدول التي لديها أعلى معدلات إدمان للهواتف الذكية

ويقول فريق البحث، إنهم اجرو تحليلا تلويا لاستخدام الهاتف الذكي الذي ينطوي على مشاكل، وتركزت الدراسة على الشباب، والتي أوضحت أن استخدام الهواتف الذكية الذي ينطوي على مشاكل ازداد بشكل كبير في جميع أنحاء العالم بين عامي 2014 و2020، ويتوقع الباحثون أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة.

وأوضح الفريق البحثي بعد الإطلاع على 81 دراسة منشورة سابقا عن استخدام الهواتف من قبل المراهقين والشباب، أن جميع الدراسات البحثية السابقة تستند إلى مقياس إدمان الهواتف الذكية (SAS)، وهو يعد المقياس الأكثر استخداما لإدمان الهواتف الذكية، لمعرفة ما إذا كان استخدام الهاتف الذكي يتعلق باضطرابات الحياة اليومية وفقدان السيطرة وأعراض الانسحاب.

مصر تحتل المركز التاسع في ترتيب الدول ذات أعلى معدلات إدمان الهواتف الذكية

وخلصت نتائج الدراسة أن المشاركين التي تبلغ أعمارهم من 15 إلى 35 عاما، يميلون إلى الحصول على أعلى وقت أمام الشاشة ومعدلات ملكية الهواتف الذكية، على الرغم من أن متوسط ​​العمر الإجمالي كان 28.8 عاما، وكان معظم المشاركين من الإناث 60%.

وحدد الباحثون لكل دولة درجة لاستخدام الهاتف الذكي المثير للمشاكل، والتي تتراوح من 10 إلى 60. واحتلت الصين المرتبة الأعلى، برصيد 36 من أصل 60.

وكانت إيران في المرتبة السادسة برصيد 31.52، بينما معدلات كندا جاءت مرتفعة أيضا، حيث احتلت المرتبة السابعة، وتلتها تركيا في المرتبة الثامنة، ثم مصر في المركز التاسع برصيد 29.54 من أصل 60.

نسب الدول التي لديها أعلى معدلات إدمان للهواتف الذكية
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