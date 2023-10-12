وشمت تاتو.. حورية فرغلي تعود لـ السوشيال ميديا

نشرت الفنانة حورية فرغلي، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، معلنة عن عودتها لـ السوشيال ميديا بعد استعادة حساباتها الرسمية المسروقة.

وظهرت حورية فرغلي، في مقطع الفيديو بعدما وشمت تاتو على كتفها الأيسر، لتثير به الجدل في أحدث ظهور.

حورية فرغلي في برنامج in Deeb

وكانت كشفت الفنانة حورية فرغلي عن مرحلة الطفولة والتى وصفتها بالصعبة، وذلك أثناء استضافتها فى برنامج in deep مع الاعلامى تامر شلتوت.

وقالت حورية فرغلي : أنا مريت بمرحلة طفولة صعبة جدا لأن والدى انفصل عن والدتى بعد ولادتى بيومين فقط وهو الأمر الذى أثر عليا كثيرا وتسبب فى تأخري فى الكلام حتى سن 8 سنوات.

وأضافت حورية فرغلي : عندما تواصلت والدتى مع طبيب خاص بى قال لها ابنتك تحتاج إلى الحنان وكنت ابحث عنه فى الدادة والتى ظلت معى حتى بلغت سن 73 عاما وتوفيت، ولذلك مرحلة الطفولة أكتر فترة اتمنى نسيانها.

حورية فرغلي

وأوضحت حورية فرغلي : ما اتذكره أيضا من مرحلة الطفولة زوج والدتى والذى كان حنين عليّ، وزوجة والدى ماتت في غارة من غارات العراق، ورأسها طارت أمام أولادها.

جدير بالذكر أن برنامج in Deeb في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن، الذين يكشفون أسرار وحقائق لأول مرة عن حياتهم الشخصية.