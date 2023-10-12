طائرات الاحتلال تستهدف منازل المدنيين خلال ساعات الليل

كشفت قناة “القاهرة الإخبارية”، أن طائرات الاحتلال استهدفت منازل المدنيين خلال ساعات الليل.

وأوضحت القناة أن قوات الاحتلال استهدف بكثافة سواحل القطاع وقوارب الصيادين.

وأشارت إلى أن عمليات القصف من الجانب الإسرائيلي مستمرة على المواطنين في قطاع غزة.