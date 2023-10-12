عمال مصر ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشيح الرئيس السيسي| تفاصيل لحظة بلحظة

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، عن عقد مؤتمر عمالي موسع لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم الخميس، بالصالة المغطاة بنادى مدينة نصر بالقاهرة.

وقال محمد جبران، إن “تأييد الرئيس السيسي لم يأتِ من فراغ، فهدفنا الأساسي من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التى بدأها الرئيس فى جميع المجالات، والتي حققها خلال العشر سنوات الماضية”.

وذكر أن أهم تلك الإنجازات الأمن والأمان الذى تعيشه البلاد الآن، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة وشبكة الطرق والمرافق وتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظات الجمهورية، وإعلان منظمة الصحة العالمية، عن أن مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سي في عهد الرئيس السيسي.

وطالب جبران، عمال مصر بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد تمارس فيه الديمقراطية، وبلد يسعى للاستقرار، والنهوض اقتصاديا، والكل يقف صفا واحدا لخدمة الوطن والمجتمع المصرى.

يأتي ذلك المؤتمر ضمن حملات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لدعم ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ويحضر المؤتمر القيادات العمالية بالاتحاد العام وعدد من العمال واللجان النقابية علي مستوى الجمهورية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والإعلان عن الجدول الزمني بدءا من 5 اكتوبر الماضى حتى إعلان الفائز في الانتخابات يوم 16 فبراير القادم.

ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى صورة من القرار، ونشرت القرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء في المادة الأولى

تجري الانتخابات الرئاسة وفق الجدول الزمني، ونشر في الجدول موعد تلقى طلبات الترشح في الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر 2023، وجدول نشر القائمة المبدئية للترشح ومواعيد فحص طلبات الترشح، وموعد التظلمات، وموعد تقديم الطعون.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية ، مع تحديد الجدول الزمنى الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات.