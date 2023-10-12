مدبولي: الدولة تتطلع لزيادة عدد المشروعات الخاصة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدول تعمل على تشجيع المشروعات الخاصة، وأن الدولة تتطلع لزيادة عدد المشروعات.

وأوضح أن هناك مجمع رياضي كبير لـ اكتشاف المواهب، وبعد ذلك يتم توجيه تلك المواهب لـ الملاعب الكبيرة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إحدى المدن السكنية الخاصة بالشراكة مع وزارة الإسكان بأكتوبر الجديدة.

ورافقه وزراء الإسكان والتربية والتعليم والشباب والرياضة ومحافظ الجيزة.

واستمع مدبولي لشرح حول المشروع الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وعدد الوحدات السكنية.

كما تفقد مدبولي نموذج إحدى الفيلات، والتي تبلغ مساحتها 380 مترا، وتعمل بالإنترنت والذكاء الاصطناعي في غلق وفتح الأبواب والستائر والأنوار.