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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد ودية الأردن .. موعد سفر المنتخب الأولمبي إلي أوزبكستان

المنتخب الاولمبي
المنتخب الاولمبي

تطير ظهر غد الجمعة بعثة المنتخب الأولمبي   بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي إلى أوزبكستان لمواجهة منتخبها وديا يوم الاثنين المقبل ضمن برنامج الإعداد لاولمبياد باريس 2024.

وتقام ودية  المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مع نظيره منتخب الأردن  الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس على ملعب استاد المقاولون العرب استعدادا للمشاركة ضمن منافسات اولمبياد باريس 2024.

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المنتخب الأولمبي والمران الأخير 

شهد الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة  التدريب الختامي للمنتخب امس الاربعاء استعدادا للقاء نظيره الأردني وديا  اليوم الخميس باستاد المقاولون العرب ضمن برنامج الإعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وكان رفقته الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الأولمبي .

وبعد انتهاء التدريب اطمأن جمال علام  البرازيلى روجيرو ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي على آخر الترتيبات ومطالبة فى الفترة القادمة خاصة وأن مجلس الإدارة والجماهير وكل المصريين ارتبطوا بهذا الجيل الأولمبي المتميز بعد ظهوره المبهر فى بطولة أفريقيا السابقة بالمغرب وحصوله على الميدالية الفضية متمنيا أن يحقق هذا الجيل حلم المصريين يحصد ميدالية أولمبية  .  

المنتخب الأولمبي ميكالي منتخب الأردن المقاولون العرب أولمبياد باريس جمال علام

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