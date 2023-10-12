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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق معرض الدراسة باليابان في حلوان لطلاب الجامعات والدراسات العليا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استضافت جامعة حلوان ممثلي جامعة كيوشو اليابانية والسفارة اليابانية والمؤسسات اليابانية بالقاهرة من خلال كلية الصيدلة بالجامعة، التى نظمت معرض الدراسة باليابان لطلاب الجامعات والدراسات العليا، الذي عقد تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

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حيث افتتح المعرض الدكتور سامح سرور عميد  وبحضور الدكتور تامر نصر المدير الإقليمي لجامعة كيوشو بالقاهرة.

وبدوره أشار الدكتور السيد قنديل إلى الأهمية التي توليها الجامعة إلى التعاون مع الجامعات الدولية وبخاصة الجامعات اليابانية وأهمية العمل علي نقل التكنولوجيا من خلال التعاون البحثي المشترك بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين، مؤكدا على حرص الجامعة على رفع الوعي لأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما ألقي الدكتور سامح سرور كلمة رحب فيها بالسادة الضيوف من المؤسسات اليابانية المشاركة في المعرض، والمدير الإقليمي لجامعة كيوشو في مصر، مضيفا أن هذا اللقاء يهدف لتقديم معلومات عن الدراسة في الجامعات اليابانية وبرامج الدراسة المتاحة باللغة الإنجليزية هناك، بالإضافة إلى المنح الدراسية للطلاب المصريين، والتى تستهدف الهيئة المعاونة الراغبين في دراسة الماجستير والدكتوراة وأعضاء هيئة التدريس الراغبين فى السفر لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة، بالإضافة إلى الطلاب المتميزين في السنوات النهائية وذلك انطلاقا من توجهات القيادة السياسية المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب ودعمهم وتطوير مستوى التعليم في مصر.

وشارك في المعرض الدكتور اوكي يوتاروه مدير برنامج J-MENA وتحدث عن البرامج الدراسية المتاحة في اليابان باللغة اليابانية، والسيد ايتو تشوفومي الملحق الثقافي في سفارة اليابان وتحدث عن منح ميكست اليابانية، الدكتورة فوكومي مدير مكتب الهيئة اليابانية لترويج العلوم فى القاهرة، وتحدث عن منح الهيئة اليابانية لترويج العلوم، وكذلك  تحدثت الدكتورة تيرانو خبيرة الجايكا ومدير شراكة التعليم المصرية اليابانية في الإدارة المركزية للبعثات وتحدثت عن منح الشراكة المصرية اليابانية، وكذلك تحدث السيد كنتو انديرا المدير المساعد لمكتب مؤسسة اليابان في القاهرة.

انطلاق معرض الدراسة باليابان في جامعة حلوان لطلاب الجامعات والدراسات العليا4
انطلاق معرض الدراسة باليابان في جامعة حلوان لطلاب الجامعات والدراسات العليا4
انطلاق معرض الدراسة باليابان في جامعة حلوان لطلاب الجامعات والدراسات العليا3
انطلاق معرض الدراسة باليابان في جامعة حلوان لطلاب الجامعات والدراسات العليا3
انطلاق معرض الدراسة باليابان في جامعة حلوان لطلاب الجامعات والدراسات العليا2
انطلاق معرض الدراسة باليابان في جامعة حلوان لطلاب الجامعات والدراسات العليا2
انطلاق معرض الدراسة باليابان في جامعة حلوان لطلاب الجامعات والدراسات العليا1
انطلاق معرض الدراسة باليابان في جامعة حلوان لطلاب الجامعات والدراسات العليا1
انطلاق معرض الدراسة باليابان في جامعة حلوان لطلاب الجامعات والدراسات العليا
انطلاق معرض الدراسة باليابان في جامعة حلوان لطلاب الجامعات والدراسات العليا
جامعة حلوان جامعة كيوشو اليابانية كلية الصيدلة معرض الدراسة باليابان طلاب الجامعات الدراسات العليا Jobs Education

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