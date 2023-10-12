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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعقد ندوة "النانو تكنولوجي وتطبيقاته في العلوم"

جامعة حلوان
جامعة حلوان

عقدت كلية الأقتصاد المنزلى جامعة حلوان الندوة العلمية التثقيفية المتخصصة تحت عنوان “النانو تكنولوجى وتطبيقاته فى العلوم فى ظل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى”، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور خالد القاضى عميد الكلية، وإشراف الدكتور وليد شعبان منسق الندوة ومدير وحدة نقطة اتصال نادي ريادة الأعمال بالكلية.

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ويأتي ذلك بحضور الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان  لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة ايناس ماهر وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وهدفت الندوة التعريف بالنانو تكنولوجى وارتباطها بالعلوم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى المتمثلة فى سبعة اهداف هى (التكامل  _ التخصصات المتداخلة - التواصل -  المشاركة الفعالة- الاستدامة - المرجعية الدولية - ريادة الأعمال والابتكار)، وحاضرت فى الندوة الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة.

ومن جانبه أكد الدكتور عماد ابو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، على دور قطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان  فى نشر المفاهيم الحديثة للبحث العلمى مثل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى  وأثنى على اختيار موضوع الندوة واهميته فى الربط بين النانو تكنولوجى والتخصصات المختلفة بصفة عامة و بكلية الاقتصاد المنزلى  بصفة خاصة.
وتحدث الدكتور خالد القاضي عميد الكلية عن دور الجامعة في ضرورة إتاحة المعلومات للمجتمع الجامعي وخصوصا في القضايا التنموية حتى يقف الجميع على حجم الإنجاز في كافة القطاعات وبالأخص في قطاع التعليم والبحث العلمي، وهنا نناقش قضية من أهم القضايا العلمية الحديثة وهم الاستخدام الأمثل للنانوتكنولوجي في تطوير كافة مناحي العلوم لكي يعود بالفائدة العظيمة على وطننا الحبيب.

وتناولت الندوة التعريف والنشأة التاريخية بالنانو تكنولوجى وتطوره، وكذلك تطبيقاته  في المجالات المختلفة مثل (تطبيقات النانو تكنولوجى فى الالكترونيات، الخلايا الشمسية، مجال الكيمياء، مجال الزراعة والغذاء، الطب، الصناعة وتشمل النسيج والجلود، الفضاء، تنقية الهواء، مجال الطاقة،  مجال الفيزياء).

واختتمت الندوة بالرد على الاستفسارات من خلال التفاعل الكبير للحضور، وفى الختام تم  تكريم  الدكتورة رباب الشريف.

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