تكريم الرموز المصرية في إيطاليا المشاركين بـ حرب أكتوبر من قوات الصاعقة والقناصة

استقبل السفير بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية في روما الفريق "مازيلو كارميني"، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيطالية بمقر السفارة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

وقد كرمت السفارة ومكتب الدفاع بها، عدداً من رموز الجالية المصرية في إيطاليا ممن شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة من قوات الصاعقة والقناصة بعد أن تم التعرف عليهم من خلال إعلان نشرته عبر صفحتها الرسمية موجه إلى أعضاء الجالية من المواطنين المصريين ممن شاركوا في صناعة أحد أعظم أيام تاريخ مصر الحديث وهو يوم السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، وذلك ترسيخاً لما تقوم به مصر من تكريم لأبنائها في كل مكان في العالم.