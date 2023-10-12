طرح وحدات سكنية بمقدم 25 ألف جنيه وبالتقسيط على 10 سنوات

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح وحدات سكنية شاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) في 5 مدن جديدة وهي (رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - ناصر غرب أسيوط - غرب قنا - ملوي الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

ووفقا لإعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سيتم توفير كراسة شروط ومواصفات والمساحات الخاصة بالوحدات السكنية بمقر جهاز المدينة، اعتبار من يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، والوحدات المطروحة المقدر عددها بـ 916 وحدة سكنية، موزعة على مدينة رشيد 144 وحدة، والمنصورة الجديدة 288 وحدة، وناصر غرب أسيوط 192 وحدة سكنية، وغرب قنا 144 وحدة، وملوي الجديدة 148 وحدة.

شروط حجز الوحدات السكنية

- أن يكون شخصا طبيعيا وله أهلية التصرف.

- ألا يقل سنه عن 21 عاما عند التقديم.

- يجوز التخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر.

- في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

- التعامل طبقا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير.

- يتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقا للوحدات التي سيتم الإعلان عنها.

- يتم تقييم الموقف كل 6 أشهر لقياس مستوى الإقبال واتخاذ اللازم وفقا لمتطلبات السوق والعملاء.

طريقة سداد سعر الوحدات السكنية

- سداد مقدم حجز 25 ألف جنيه (لوحدات الإسكان المتميز)، و50 ألف جنيه (لوحدات سكن مصر)، و100 ألف جنيه (لوحدات جنة).

-يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0،5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الاخطار بالتخصيص، ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0،5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

إجراءات الطرح والتخصيص

يعلن جهاز المدينة توافر وحدات سكنية للحجز الفوري، ويتم وضع الإعلان في لوحة الإعلانات بمركز خدمة المواطنين، وعلى الصفحة الرسمية لجهاز المدينة بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا الإعلان في الجرائد الرسمية حسب طبيعة الطرح ومقتضياته، ويتم إصدار قرار بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري- فني- مالي- قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر، ويتم إعطاء العميل خطابًا موجهًا لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز، مضافًا إليه مصاريف دراسة الطلب، طبقا لكراسة الشروط، ثم يقوم العميل بموافاة جهاز المدينة بالمستندات المطلوبة للتخصيص مرفقا بها إيصال سداد جدية الحجز، على أن تكون الأولوية في التخصيص والتسكين للعمارة بالكامل قبل الانتقال للتسكين بالعمارة التالية.

ثم تتولى اللجنة الفرعية فرز وتفريغ الطلبات المقدمة على كل وحدة سكنية، وإجراء القرعة في حالة التزاحم، ورفع توصياتها للجنة الرئيسية التي تشكل باعتماد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية ورئاسته وأعضاء من القطاعات المختصة (عقاري ـ فنى ـ مالي ـ قانوني - الخ) لمراجعة إجراءات التخصيص وتوصيات اللجنة الفرعية بالجهاز، والبت فيها طبقا لكراسة الشروط وأحكام اللائحة العقارية، وإصدار التوصيات على التخصيص، على أن يتم اعتماد توصيات اللجنة من اللجنة العقارية الرئيسية، وإصدار قرار التخصيص، وموافاة جهاز المدينة بقرار التخصيص، لاستكمال الإجراءات ومخاطبة العميل لاستكمال مقدم الحجز خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالموافقة طبقا للمعاملة المالية.