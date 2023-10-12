خلال ساعات.. بدء تلقى طلبات حجز الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان المميز ذو الطابع الساحلى

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية بعد أقل من 72 ساعة من الآن فى تلقى طلبات حجز الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان المميز ذو الطابع الساحلى وكذلك مشروع سكن مصر ومشروع جنة، ليتم اتاحة الوحدات بأنظمة سداد ميسرة، وذلك بنظام الحجز الفورى من خلال جهاز كل مدينة.

144 وحدة فى رشيد الجديدة، و288 وحدة بالمنصورة الجديدة

الوحدات الجديدة تتضمن 916 وحدة سكنية مميزة منها 144 وحدة فى رشيد الجديدة، و288 وحدة بالمنصورة الجديدة، و192 بغرب أسيوط، و144 وحدة بغرب قنا، و148 وحدة بملوى الجديدة، على أن يتم البدء فى عمليات الحجز اعتبارًا من 15 أكتوبر الجارى.

إجراء قرعة علنية علي الوحدات المطلوبه

وحددت الهيئة أنه فى حال تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية سيتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهما.