خارجية ليتوانيا: تعرضنا إلى الاحتلال لعقود.. ونستفيد بالتعاون مع الدول

أكد وزير خارجية ليتوانيا جابرييليوس لاندسبيرجيس، أن ليتوانيا جزء من المجتمع الغربي، وأن بلاده تعرضت لـ الاحتلال لمدة عقود.

وقال وزير خارجية ليتوانيا، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، إنه بعد التخلص من الاستعمار، عانت بلاده لمدة فترة طويلة.

وأضاف أنه على مدار عقود قبل التسعينيات، كانت بلاده شريكا مساهما، وأن بلاده لها قصة مختلفة عن باقي الدول، التي كانت بعد الاستعمار.

وتابع: "نستفيد بالتعاون مع الدول، وأن بلاده متقدمة في مجال الرقمنة، وأنه سيكون هناك عقد شركة مع مصر، لأن بلاده تنظر إلى المستقبل".