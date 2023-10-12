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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح شكري: المجتمع الدولي عليه مواجهة إخفاقه في حل القضية الفلسطينية

سامح شكري
سامح شكري

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن حقوق الفلسطينيين ليست بأقل من حقوق أي شخص آخر، وأن الدول العربية مستمرة لحل المشكلة الحالية في غزة.
وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي، مع وزير خارجية ليتوانيا جابرييليوس لاندسبيرجيس، أنه يأمل أن تسهم جولة وزير الخارجية الأمريكي بالمنطقة في تخفيف التوتر واستعادة الاستقرار.

ولفت إلي أن المجتمع الدولي عليه أن يوجه إخفاقه على مدار النصف قرن الماضية، وعليه أن يكون هناك حل، لأن هذا لا يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.
وتابع "نكرر الرفض الكامل والإدانة لاستهداف المدنيين تحت أي ظرف".
 

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