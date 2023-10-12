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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد عواد يشارك في تدريبات الزمالك استعدادا لمباراة سموحة بالدورى

صدى البلد

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الخميس، على ملعب الترسانة مشاركة محمد عواد حارس المرمى بشكل كامل استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري .

و كان محمد عواد خضع لبرنامج تأهيلي خاص خلال اليومين الماضيين تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق الزمالك  بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزه بأفضل شكل للفترة المقبلة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري.

و أدى محمد عواد الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية بشكل طبيعي خلال مران الزمالك الذي أقيم صباح اليوم استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري . 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جلسة أسوريو 

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري .

و تطرقت جلسة خوان كارلوس أسوريو المدير الفني للزمالك  للحديث عن كافة التفاصيل الخاصة بالفريق خلال فترة التوقف الحالية و الاستعداد للمباريات المقبلة.

و أكد  خوان كارلوس أسوريو المدير الفني للزمالك  في حديثه للاعبين  على ضرورة مواصلة العمل بكل قوة وتركيز  في ظل وجود ارتباطات محلية وأفريقية للفريق في الفترة المقبلة.

وحرص خوان كارلوس أسوريو المدير الفني للزمالك على شرح مجموعة من الأفكار الخططية والفنية للاعبين في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لتنفيذها في مران اليوم.

فقرة تأهيلية 

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري.

واستمرت الفقرة التأهيلية التي أقيمت  تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال لمدة 25 دقيقة،  تم خلالها تنفيذ العديد من الأمور البدنية الخاصة المتنوعة باستخدام أدوات التأهيل.

وحرص خوان كارلوس أسوريو المدير الفني للزمالك على متابعة هذه الفقرة برفقة الجهاز المعاون ، في ظل اهتمامهم بالجانب  البدني  لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

محمد عواد الزمالك سموحة الدوري أوسوريو

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