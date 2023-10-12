تحذير عاجل من أرسنال.. ماذا ينتظر محمد النني بعد صورة فلسطين؟

أثار اللاعب المصري محمد النني، نجم نادي أرسنال، حالة من الزخم خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان دعمه للمقاومة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي، الأمر الذي انتقل صداه إلى الدوري الإنجليزي.. فما القصة؟

وقد قاد الكيان الصهيوني، حملة عسكرية ضد الفلسطينيين وفرض حصارًا على قطاع غزة، ما أدى إلى قطع الكهرباء والماء والإمدادات الطبية والغذائية، بالإضافة إلى القصف، ردًا على ضربات شنتها حركة حماس منذ السبت الماضي.

موقف النني، جذب اهتمام بعض الصحف البريطانية بسبب دعمه لفلسطين في ظل الأحداث الراهنة والحرب والحصار المفروض على قطاع غزة.

ماذا فعل محمد النني؟

عبّر محمد النني عن دعمه لفلسطين من خلال تغيير صورته الشخصية على جميع حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وضع صورة تحمل علم فلسطين.

يأتي ذلك بعد أيام من دعم زميله في الفريق أولكسندر زينشينكو للكيان الصهيوني عبر منشوراته على "إنستجرام".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن النني قام بتغيير صورة حسابه على إنستجرام للتعبير عن دعمه لفلسطين، مشيرة إلى أن هذا الموقف جاء بعد موقف زميله زينشينكو الذي قام بتقييد حسابه عن الجمهور بعد الانتقادات التي واجهها بسبب دعمه لإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، أن أرسنال تحدث إلى النني في وقت سابق بشأن منشوره المؤيد للفلسطينيين بعد أن أثار قلق شركة لافاتزا، الشركة الراعية للنادي.

ماذا ينتظر محمد النني؟

وفقًا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، حذر نادي آرسنال لاعبيه من التعرض لتعليقات عنيفة على منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تغيير النني صورته الشخصية لدعم فلسطين.

وذكر التقرير أن النادي لم يطلب من النني وزينشينكو حذف المنشورات أو تغيير الصور الشخصية، ولكنهما تم تحذيرهما من أن هذا الموضوع قد يسبب استياءً أو غضبًا بين جماهير النادي.

ووفقًا للصحيفة، أبلغت الحكومة البريطانية الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بأنه من المناسب دعم الكيان الصهيوني، وذلك في إطار المحادثات لإضاءة قوس ويمبلي بألوان علم الكيان الصهيوني.

تأتي هذه الخطوة ردًا على غضب الجالية اليهودية في بريطانيا، حيث ذكر التقرير أن مستشار الحكومة لشؤون معاداة السامية، اللورد جون مان، يجري محادثات مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لإضاءة قوس ويمبلي بألوان علم الكيان الصهيوني خلال المباراة الودية بين إنجلترا وأستراليا التي ستقام يوم الجمعة.

وقال اللورد مان: "سيكون ذلك تعبيرًا عن التضامن، حيث سيتم رؤيته في جميع أنحاء لندن ومن قبل العديد من أفراد المجتمع اليهودي".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لم يتخذ قرارًا نهائيًا بدعم الكيان الصهيوني بعد.

ويأتي هذا في ظل إصدار منظمات يهودية داعمة لأندية آرسنال وتشيلسي وواتفورد بيانات تنتقد فيها الصمت المحيط بالأحداث، وتطالب الأندية والمنظمات بالتعبير عن دعمها للكيان الصهيوني وضحاياه في الحرب الحالية، والتعبير عن التعاطف.