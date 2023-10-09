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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النني عبر إنستجرام: سعيد جدا بالعودة لمنتخب بلدي

النني
النني

نشر النجم المصري محمد النني صور له يعبر  عن سعادته بالعودة لصفوف المنتخب لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". 

وعلق النني على الصورة قائلا:"سعيد جدا بعودتي لمنتخب بلدي ".

وتغادر بعثة منتخب مصر بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، اليوم، الإثنين، إلى دولة الإمارات الشقيقة،استعدادا للمعسكر المقرر في أيام فيفا، في الفترة من ١٢ إلى ١٧ أكتوبر الجاري.

ويتخلل المعسكر وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات،  في إطار الإعداد للتصفياتالأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضمت قائمة منتخب مصر 25 لاعبًا هم:

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
عمر كمال 
محمد حمدي  
أحمد فتوح 
علي جبر 
ياسر إبراهيم 
محمد عبد المنعم 
أحمد سامي 
طارق حامد 
مروان عطية 
أحمد سيد زيزو 
أحمد نبيل كوكا
محمد النني 
محمود حماده 
حمدي فتحي 
محمد صلاح 
مصطفي فتحي 
عمر مرموش 
محمود تريزيجيه 
حسين الشحات 
مصطفي محمد 
مروان حمدي


 


 

أحمد فتوح النجم المصري محمد النني قائمة منتخب مصر كأس أمم إفريقيا 2024 محمد الشناوي محمود تريزيجيه

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