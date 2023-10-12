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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية|دعاء لأهل غزة وفلسطين ومتى يتحقق النصر.. من هم المغضوب عليهم والضالين.. هذا العمل تجارة رابحة مع الله

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدد من الفتاوى التى تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية.

دعاء لأهل غزة وفلسطين.. اللهم مئةَ ألفٍ من الملائكةِ مُردِفين لعبادك الضعفاء

 

متى يتحقق وعد الله بالانتصار واسترجاع القدس؟ بشرة سارة من الشيخ الشعراوي

 

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

 

رزق واسع وقوة فى البدن ونعم لا حصر لها بذكر واحد

 

دعاء اليأس من الحياة.. كلمات نبوية تطيب خاطرك وتفرج همك

 

كيفية حفظ القرآن الكريم ؟ طريقة سهلة مش هتنساه تاني

 

هل يشترط الجلوس معتدلا عند قراءة القرآن واستقبال القبلة؟.. دار الإفتاء تجيب

 

احذر .. فعل أشد من الدَّيْنِ إياك أن تقع فيه

 

هذا العمل تجارة مع الله مضمونة رابحة.. عالم أزهري يوضحه

 

حكم قطع صلة الرحم مع أقارب يُكثرون الإساءة إليّ ولأسرتي.. شاهد رد الأزهر

 

صلاة تقبل من المؤمن والمنافق؟ فما هي

 

هل تقصيري في الصلاة يؤثر على ثواب الصدقة؟

 

دعاء النبي للتخلص من الأرق.. هتنام بسرعة

دعاء لأهل غزة وفلسطين متى يتحقق وعد الله بالانتصار واسترجاع القدس من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة دعاء اليأس من الحياة كيفية حفظ القرآن الكريم صلاة تقبل من المؤمن والمنافق هل تقصيري في الصلاة يؤثر على ثواب الصدقة دعاء النبي للتخلص من الأرق

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