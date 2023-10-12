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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

إلغاء حفل تامر عاشور وبهاء سلطان بالكويت تضامنا مع أحداث غزة

صدى البلد

قرر القائمون على حفل الفنان تامر عاشور والفنان بهاء سلطان، والفنان عايض، إلغاء الحفل تضامنا مع أحداث غزة  والذى كان من المقرر إقامته غدا  بالكويت.

واحتفل الفنان تامر عاشور  بزفافه على المذيعة نانسي نور في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من المشاهير والفنانين. 

وحرصت الفنانة أنغام على التواجد بحفل زفاف تامر عاشور، بعدما ربطتهما صداقة وعلاقة عمل طويلة، كما تواجد كل من رامي جمال والإعلامية منى الشاذلي ومصطفى حجاج وغيرهم.

ونشرت الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فيديو مع نانسي نور وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض، حيث قالت نانسي إن سعيد الحظ هو تامر عاشور وهي أيضا سعيدة الحظ به، موضحة أن تعارفها بالفنان تامر عاشور سر بينهما لم تكشف عنه.

يذكر ان المطرب تامر عاشور يستعد لإحياء حفل غنائى يوم 3 من شهر نوفمبر المقبل، داخل مارينا مول بأبو ظبي، فى أولى حفلاته بعد الاحتفال بزفافه.

ويشارك مع تامر عاشور فى إحياء هذا الحفل المطرب وائل كفوري الذى يقدم الفقرة الثانية من الحفل بباقة من أجمل أغانيه.

وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفل بثلاث فئات مختلفة الأولى تبدأ 88 درهم إمارتي أما الفئة الثانية تبلغ سعرها 74 درهما والفئة الثالثة والأخيرة تبلغ سعرها 44 درهما.

المطرب تامر عاشور المطرب وائل كفوري تامر عاشور حفل تامر عاشور وبهاء سلطان حفل تامر عاشور

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