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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار النفط تنخفض عند التسوية وتسجل أكبر تراجع أسبوعي في 3 أشهر

صدى البلد

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات الجمعة 3 مايو، عند التسوية، ليسجل الخامان أكبر تراجع أسبوعي في ثلاثة أشهر بضغط من غموض يتعلق بالطلب وتراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط مما قلل المخاطر المرتبطة بالإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 84 سنتاً أو 1.06% خلال تعاملات الجمعة لتبلغ عند التسوية 78.11 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتاً أو 0.85% لتسجل 82.96 دولار للبرميل عند التسوية.

وسجل الخامان خسائر أسبوعية بأكثر من 5% وسط قلق المستثمرين من احتمال أن يؤدي بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى كبح النمو فيها وفي مناطق أخرى في العالم.

كما يخفت أثر المخاطر الجيوسياسية من حرب غزة والتي أبقت الأسعار مرتفعة بسبب مخاوف تأثيرها على الإمدادات وذلك مع بحث إسرائيل وحماس لهدنة وعقدهما محادثات مع وسطاء دوليين.

وجاء التراجع أيضاً بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية سلبية، حيث كشف التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية عن نمو عدد الوظائف خلال أبريل بأقل من المتوقع، حيث زادت 175 ألف وظيفة مقابل توقعات سابقة بزيادة 238 ألف وظيفة.

ويعد التقرير مقياساً لقوة سوق العمل في الولايات المتحدة ويأخذه الفدرالي الأميركي في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة.

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