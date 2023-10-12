المتحف اليوناني الروماني: لأول مرة عرض تمثال جذع النيل ولدينا 10آلاف كتاب نادر

قالت الدكتورة ولاء مصطفي مدير عام المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، إن على مدار ١٨ عاما توقف المتحف عن العودة للجمهور ، لخضوعه لعمليات الترميم.



وأوضحت دكتورة ولاء لـ"صدى البلد" ، أن ٦ الآف قطعة آثرية تقع داخل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ، واصفة أن من أبرز القطع الآثرية المعروضة لأول مرة أبرزها رأس الإسكندر الأكبر.

اشارت الي ان لدينا مكتبة تاريخية بها أكثر من ١٠ آلاف كتاب من أندر الكتب الآثرية التى تتحدث عن التاريخ اليوناني الروماني.

استكملت قائلة إنه لأول مرة عرض تمثال جزع النيل بالمتحف والذى يعد ايقونه تاريخية.



يذكر أن تم إغلاق المتحف في عام 2005 بهدف البدء في مشروع ترميمه، وبالفعل تم البدء فيه عام 2009، إلا أنه توقف عام 2011 لعدم توافر الاعتمادات المالية في ذلك الوقت، واستأنف العمل بالمشروع عام 2018 حتى تم الانتهاء منه بالكامل وافتتاحه اليوم.