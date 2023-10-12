رشقات صاروخية مكثفة.. المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنة أسدود

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الخميس، قصف مستوطنة أسدود برشقات صاروخية.

ومنذ قليل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بسماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة أسدود.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المقاومة الفلسطينية، إنها استهدفت سديروت بـ 50 صاروخا، وفي الوقت نفسه، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جيش الاحتلال يواصل حشد دباباته في 20 موقعا قرب قطاع غزة.

هذا وقد بدأ جيش الاحتلال أيضا في استخدام صواريخ مجنحة في قصف غزة، وهي صواريخ استخدمها الجيش الأمريكي في قصفه مناطق جبلية بأفغانستان.