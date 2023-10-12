عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القومي للمسرح والموسيقى يحتفل بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر | الاثنين

صدى البلد

 يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ احتفالية موسيقية غنائية بمناسبة الذكرى الـ ٥٠ لانتصارات أكتوبر المجيدة، في تمام الثامنة مساء الاثنين المقبل ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣م بالمسرح القومي.

تأتي الاحتفالية تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

 

حكاية ما تيجي نشوف تزيح مسلسل "على باب العمارة" من الصدارة

بعد تصدره التريند.. تفاصيل مسلسل ما تيجي نشوف

تحيي الحفل الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ التي تقدم مجموعة من الأغانى الوطنية التراثية منها: "يا مصر يحميكي لأهلك"، "موال النهار"، "يا نسمة الحرية"، "عاش اللي قال" غناء الفنان أحمد محسن، "سالمة يا سلامة"، "عظيمة يا مصر"، "عبد الودود"، "أحلف بسماها وبترابها"، "مصر التي في خاطري" غناء الفنان ماهر اسماعيل، "اسلمي يا مصر مع بلادي بلادي" غناء المجموعة، وأغنيتي: "حبيبتي من ضفايرها"، "حلوة يا بلدي".

الأغاني الوطنية أحلف بسماها وبترابها أكتوبر المجيدة أحمد محسن الفرقة الموسيقية الدكتورة نيفين الكيلاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

تكليف للاعبين| قرار عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

ترامب يمتدح حزب الله .. والبيت الأبيض ينفجر غضبا

قرارات صادمة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

موضوعات متعلقة

إلغاء حفل تامر عاشور وبهاء سلطان بالكويت تضامنا مع أحداث غزة

شيريهان: فلسطين تتعرض لـ ظلم وقهر تاريخي

لن أنساكِ.. عفاف شعيب تحيى ذكرى رحيل والدتها بكلمات مؤثرة

تكريم هاني أبو أسعد.. تفاصيل أيام قرطاج السينمائية

تفاصيل حفل حمزة نمرة بمهرجان الموسيقى العربية

القدس عاصمتها .. نجوم مصر والوطن العربي يدعمون فلسطين ضد الاحتلال

أين يقضي عمرو دياب عيد ميلاد.. المكان سيصدمك

جنا عمرو دياب تهنئ والدها بعيد ميلاده.. ورد غريب من الهضبة

ترشيحاتنا

استدعاء 3 آلاف مقاتل.. تصريحات مهمة للناطق باسم كتائب القسام عن "طوفان الأقصى"

تاياني: العلاقات المصرية الإيطالية ممتازة.. والقاهرة دائما مستعدة للحوار

الدوران الحاد للمواجهة.. الرئيس يشهد مناورات عبر تشكيلات مختلفة من الطائرات

رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه تحذيرا شديدا للاحتلال الإسرائيلي

الأوراق المطلوبة للقيد بجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين

أمة واحدة.. الرئيس السيسي يقف لتحية أعلام الدول العربية| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أنيق وباروكة.. رانيا يوسف تثير ضجة في أحدث إطلالة

هل يمنع ليفربول محمد صلاح من مشاركة الفراعنة في أمم أفريقيا ؟

تريح الأعصاب وتنهي التوتر.. اكتشفي أضرار وفوائد الأشواجندا

بنطال غريب.. سمر يسري تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

3 مؤامرات.. انتشار أخبار زائفة ضد مصر والسيسي يحذر

بطلة غاوي حب.. سر اختفاء مريم قورة عن التمثيل وحقيقة زواج شقيقتها ملك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ