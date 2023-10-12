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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ضمن برنامج البناء الثقافي.. الأوقاف تعلن حصيلة الندوات عن حق الوطن وترتيب الأولويات

أئمة الأوقاف
أئمة الأوقاف

تفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، انطلقت ثاني فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة الأوقاف الشرقية اليوم الخميس 12/ 10/ 2023م، بزيارة لمركز الحسينية أحد قرى حياة كريمة، وذلك للتعرف على أهم المشروعات التي قامت بها الدولة المصرية، كما عُقدت المقرأة النموذجية في ختام البرنامج بمسجد النصر بمركز الحسينية، وذلك بحضور مجدي بدران مدير مديرية أوقاف الشرقية، والنائب السيد رحمو، والنائبة سهير القاضي، ومحمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية بمدينة الحسينية.

"حياة كريمة" مشروع ذو رؤية يرتقي بالدولة المصرية إلى مكانتها التي تليق بها

وخلال اللقاء أكد مجدي بدران مدير مديرية أوقاف الشرقية على ضرورة الاهتمام بالتوعية، والفهم الصحيح، والمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية، وبث روح التعاون بين أفراد المجتمع، وزيادة الوعي بما تقوم به الدولة المصرية من تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.
وتم خلال الزيارة تفقد مشروعات حياة كريمة بمركز الحسينية والوقوف على حجم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية على أرض الواقع، وسعيها المستمر للتخفيف عن كاهل المواطنين في الريف ضمن قرى "حياة كريمة"، وأشاد أئمة الأوقاف بما شاهدوه من إنجازات مؤكدين أن مشروع "حياة كريمة" ذو رؤية ويرتقي بالدولة المصرية إلى مكانتها التي تليق بها.

بدء برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات الأوقاف بجامعة أسيوط

الأوقاف: افتتاح 17 مسجدًا الجمعة الأخيرة من ربيع الأول غدا

787 ندوة  عن حق الوطن تحت عنوان" دعم المنتج الوطني وإتقان صنعه"

في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومشاركة منها في احتفالات نصر أكتوبر المجيد ؛ تقام يوم الأربعاء القادم الموافق 18/ 10/ 2023م (787) ندوة على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة (حق الوطن)، تحت عنوان "دعم المنتج الوطني". 

64 ندوة علمية الاثنين القادم بعنوان: "ترتيب الأولويات وأثره في حياة الفرد والمجتمع"

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، تنطلق يوم الاثنين القادم 16/ 10/ 2023م بعد صلاة العشاء (64) ندوة علمية تحت عنوان "ترتيب الأولويات وأثره في حياة الفرد والمجتمع. 

الأوقاف البناء الثقافي للأئمة حياة كريمة مديرية أوقاف الشرقية حق الوطن ترتيب الأولويات

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