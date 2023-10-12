تفتتح وزارة الأوقاف، 17 مسجدًا الجمعة الأخيرة من ربيع الأول غدا، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى.
الأوقاف: افتتاح 17 مسجدًا الجمعة الأخيرة من ربيع الأول غدا
وأعلنت الأوقاف افتتاح ( 17 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 13 / 10 / 2023م، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 244 ) مسجدًا منها ( 176 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 68 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الوادي الجديد
1. مسجد الشركة 53 – الشركة – مركز الخارجة
2. مسجد الكهرباء – الخارجة – مركز الخارجة
3. مسجد الدكتور محمود مدني – الراشدة – مركز الداخلة
4. مسجد نادي الهنداو الرياضي –الهنداو– مركز الداخلة
5. مسجد بر الوالدين – الرملة –بدخلو – مركز الداخلة
6. مسجد الرضا – بدخلو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف دمياط
7. مسجد بدران - قرية حجاجة - فارسكور
مديرية أوقاف السويس
8. مسجد الرحمن – العشايشة – جنيفة – حي الجناين
مديرية أوقاف المنيا
9. مسجد البحري – قرية بطران – مركز مغاغة
10. مسجد البحري – قرية عباد شارونة – مركز مغاغة
مديرية أوقاف البحيرة
11. مسجد علي مبارك – قرية علي مبارك – وادي النطرون
مديرية أوقاف الجيزة
12. مسجد أحمد حسن – قرية المتانيا - العياط
مديرية أوقاف شمال سيناء
13. مسجد الصفا – بئر العبد
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الوادي الجديد
1. مسجد الهنداو البحري –الهنداو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف قنا
2. مسجد الصالحين – العزازية – دشنا
مديرية أوقاف الفيوم
3. مسجد عزبة بشير – مركز الفيوم جنوب
مديرية أوقاف الغربية
4. مسجد الشيخ/ مصطفى إسماعيل – ميت غزال - السنطة.