وزراء الأوقاف والتعليم والثقافة يكرمون 74 فائزا في فروع المسابقة المشتركة.. السبت

يكرِّم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني/ السبت/ المقبل بأكاديمية الأوقاف الدولية، الفائزين في المسابقة الثقافية المشتركة الرابعة بين الأوقاف والتربية والتعليم للعام الدراسي 2022 /2023 بفروعها المختلفة القيادات التعليمية والمعلمين والإداريين والأخصائيين وأولياء الأمور وطلاب المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية.



وأوضحت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم /الخميس/ - أن عدد المتسابقين في المسابقة بلغ 134 ألفا و769 متسابقًا، وعدد الفائزين 74 فائزًا، وبلغ مجموع جوائزها 97 ألفا و500 جنيه.

