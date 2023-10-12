الأوقاف: توزيع 3000 عمامة أزهرية على الأئمة الأحد المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة الثالثة من صرف العمامة الأزهرية الثالثة للأئمة بإجمالي (3000) عمامة أزهرية، وذلك بمحافظات (الشرقية – البحيرة - الدقهلية – الغربية – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا – قنا– الإسكندرية – الأقصر– القاهرة – بني سويف).

وناشدت الوزارة الأئمة الآتية أسماؤهم استلام العمامة الأزهرية من مديرياتهم، وعلى مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم العمامة الأزهرية من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من الأحد 15/ 10 /2023م من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.

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من ناحية أخرى يكرم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني/ السبت/ المقبل بأكاديمية الأوقاف الدولية، الفائزين في المسابقة الثقافية المشتركة الرابعة بين الأوقاف والتربية والتعليم للعام الدراسي 2022 /2023 بفروعها المختلفة القيادات التعليمية والمعلمين والإداريين والأخصائيين وأولياء الأمور وطلاب المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية.