انطلقت أولى فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف أسيوط اليوم الخميس، حيث افتتح المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط نائبا عن اللواء عاصم سعد محافظ أسيوط فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية أوقاف أسيوط بالتعاون مع جامعة أسيوط لاستعراض مجهودات الدولة المصرية في كافة المجالات للنهوض بالخطاب الديني ونشر دعائم الفكر الوسطي المستنير.

بدء برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات الأوقاف بجامعة أسيوط

ويأتي ذلك بالقاعة الكبرى بالمبنى الإداري للجامعة في حضور أ.د/ أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط، وأ.د/أحمد محمد عدوي مدير مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، والدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف أسيوط، وعدد من مديري إدارات الأوقاف والأئمة والواعظات بالمديرية.

وجاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

وخلال اللقاء أعرب المهندس عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط عن شكره لوزارة الأوقاف على هذا البرنامج المتميز، مشيرًا إلى أن مصر شهدت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر طفرة تنموية إيجابية غير عادية بالبناء، والتعمير الجاد، والمتواصل والمستمر في كل المجالات، وذلك تحقيقًا لرفعة مصر، وتعزيزًا لدورها في هذا الزمان الذى يعبر عن قوة مصر العظيمة وكيانها الكبير.

وخلال الندوة أشار أ.د/ أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط إلى أن هناك ارتباطًا إيجابيًّا بين ثقافة الداعية وفعاليته في الدعوة، فالعلم نور للمؤمن، يستضيء به، ويعرف كيف يعبد ربه، وكيف يعامل عباده، يدعوه إلى أسباب الخير، ويصرفه عن أسباب الشر، ويرفعه إلى أعلى الدرجات الرفيعة، في الدنيا والآخرة، قال (سبحانه): "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"، كما بين أن الداعية العالم بكل ما يدور من حوله على المستويين المحلي والعالمي، بمثابة نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم.

كما أكد الدكتور/عاصم قبيصي أن وزارة الأوقاف تهتم ببناء الداعية في كافة المجالات لمواكبة جميع التطورات، وأن وزارة الأوقاف حققت طفرة ملموسة في اهتمامها بالمساجد مبنى ومعنى.

وعلى هامش الندوة تم عرض فيلم تسجيلي يبين مدى الجهود العملاقة التي قامت بها مصر على أرض الواقع في البناء والتعمير من أجل الوصول لغد أفضل.

كما تم افتتاح اللقاء بعقد المقرأة النموذجية بمسجد عمر مكرم بأسيوط كما تم عقد مقرأة للجمهور في ختام اللقاء.