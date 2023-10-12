صواريخ ثقيلة وبعيدة المدي.. كتائب القسام توجه مفاجأة صادمة لقوات الاحتلال

أعلنت كتائب القسام الفلسطينية ان الصواريخ الثقيلة وبعيدة المدى ستدخل الخدمة الساعة 6:00 بحسب ماذكرت صحيفة ليبانون نيوز .



وكانت حركة حماس وجهت نداءا عاجلا الي جميع أبناء الشعب بضرورة حمل السلاح لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي في كل بقاع فلسطين المحتلة.

وذكرت حركة حماس في نداءها : ندعو أبناء شعبنا المرابط ومقاومينا الأبطال في مدن وقرى الضفة الغربية وكل من يستطيع حمل الحجر والسكين والسلاح؛ إلى النفير العاجل والتصدي لجيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه الذين يغيرون ويعتدون على قرانا في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.



ومن جانبها ادانت حركة الجهاد الإسلامي التصريحات الحاقدة التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يسعى لترهيب شعوب الأمة العربية ويمنح "إسرائيل" غطاء لارتكاب مجازر وجرائم حرب.