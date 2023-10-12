برعاية رئيس النيابة الإدارية.. اختتام دورة حماية حقوق الملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية

اختتمت اليوم الخميس، بمقر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية (ITIDA)، الدورة التدريبية التخصصية حول "حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية"، تحت رعاية المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نظمها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالاشتراك مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات (ITIDA) برئاسة المهندس أحمد الظاهر – الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بحضور أحمد عبد الغني - مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وفي كلمته نقل المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، تحيات المستشار حافظ عباس – رئيس الهيئة، للحضور، مؤكدًا على اهتمامه بدعم قدرات أعضاء النيابة الإدارية، وحرصه الدائم على اكتسابهم شتى أنواع العلوم والمعرفة، معربًا عن مدى اهتمام الدولة المصرية بقضايا حقوق الملكية الفكرية، وبالدور الفعال للنيابة الإدارية في التصدي لآفة الفساد الإلكتروني، وذلك من خلال إجراء التحقيقات والفصل في القضايا الخاصة بتلك النوعية الشائكة من الجرائم المعلوماتية.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه الدورة انعقدت بالنظام الهجين الذي جمع بين التعلم عن بعد والحضور الفعلي، على مدار يومي ١١ و١٢ أكتوبر الجاري، وشارك فيها إجمالي (١١٤) عضواً من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات، ما بين (٤٤) مشاركا بنظام الحضور الفعلي، و (٧٠) مشاركا من مختلف المحافظات بنظام الحضور عن بعد، باستخدام تطبيق "MS Teams".

وألقى المحاضرات في الدورة التي ناقشت القوانين والموضوعات المستحدثة حول الجرائم الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتوقيع الإلكتروني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، نخبة من الخبراء في المجال شملت كل من: اللواء الدكتور عاصم الشريف – مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، المستشار الدكتور وليد عبد المنعم – نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، المستشار الدكتور محمد عادل عبد السلام – مستشار بهيئة قضايا الدولة، المستشار شادي حامد – عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، الأستاذ الدكتور أحمد منصور – الأمين العام للهيئة القومية للبريد، المهندس مرتضى الديب - مدير وحدة الفحص الفني - بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، الأستاذ الدكتور/ عادل السن – عميد مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة المصرية اليابانية.

وفي الختام تم تسليم شهادات اجتياز الدورة للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية.

صرح بذلك المستشار باسم النيابة الإدارية

المستشار محمد سمير.