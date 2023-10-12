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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"ميناء الإسكندرية": تداول 3951 حاوية مكافئة و275 ألف طن خلال 48 ساعة

صدى البلد

   شهدت حركة تداول الحاويات والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطًا كبيرًا خلال الساعات الـ 48 الماضية، بلغت 3951 حاوية مكافئة و275 ألف طن.
وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أحمد بريقع، في بيان اليوم /الخميس/، إن ميناءي الإسكندرية والدخيلة شهدا دخول وخروج 49 سفينة خلال هذه المدة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 40 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.
وأضاف أنه تم تداول 3951 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة؛ إذ شكلت الحاويات الصادرة 46% تقريبا من حجم الحاويات المتداولة، بجانب تداول 275 ألف طن تقريبًا من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت.
ووجه رئيس مجلس الإدارة، اللواء بحري نهاد شاهين، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صور.

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