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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برعاية وزارة الرياضة والتضامن..

انطلاق النسخة الثانية للمؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي من إصابات الملاعب

صدى البلد

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر "الدولي للتأهيل والتعافي" تحت رعاية وزاتي الشباب والرياضة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مؤسسة سكاي لايف للصحة والقوام السليم، حيث يقام المؤتمر يومي 12 و13 أكتوبر الجاري.

وشهد المؤتمر حضور كلا من الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي والدكتور سعيد حسب الله مدير الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي الدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، والدكتور أحمد عبد ربه، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الوحدات، بوزارة الشباب والرياضة، ومها الحفناوي رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي الاجتماعي ومنال محمد رئيسة الإدارة المركزية  لشئون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي.

كما حضر المؤتمر نخبة من الأطباء وجراحي العظام والعلاج الطبيعي على رأسهم الدكتور أحمد عبد العزيز الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، والدكتور أحمد سعده رئيس جامعة الحياة، والدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي والدكتور حافظ شوقي وكيل نقابة العلاج الطبيعي والدكتورة نيفين عوني مدير إدارة العلاج الطبيعي بوزارة الصحة والسكان، والعديد من عمداء كليات العلاج الطبيعي الحكومية والخاصة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، أن الوزارة تتشرف برعاية النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي للرياضيين وذوي الهم، حيث تسعى وزارة الرياضة دائما لتطوير كافة المجالات التي تخدم المواطن والشباب والرياضة المصرية دعم وزارة الرياضة للنسخة الثانية من المؤتمر الدولي للتأهيل تأتي بعد نجاح النسخة الأولى والتي شهدت تدريب وتأهيل الكوادر الطبية المصرية على أحدث التقنيات العالمية في مجالات التأهيل والتعافي سواء للرياضيين أو ذوي الهمم من خلال ورش العمل أو الدورات التدريبيه التي أقيمت خلال النسخة الأولى.

وقالت مها الحفناوي إن وزارة التضامن الاجتماعي، تسعى دائما لتوفير التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية للمجتمع المصري، وإن مصر تمتلك كوادر بشرية على مستوى عالي من الخبرة في كافة المجالات وخاصة المجال الطبي، حيث أن الوزارة تعمل دائما على تطوير ودعم كل القطاعات التي تخدم المواطن المصري.

وأكد الدكتور رفيق رضوان رئيس المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي ستشهد إقامة ورش عمل ودورات تدريبية في العديد من المجالات وخاصة إصابات الملاعب والتأهيل الشامل للاعبين، بجانب ورش لذوي الهمم، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو تدريب وتطوير الكوادر الطبية المصرية على أحدث التقنيات الحديثة، من أجل خدمة المجتمع المصري.

فيما أوضح الدكتور علاء عبد الرازق مدير المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي، أن هناك العديد من التقنيات الحديثة التي يوفرها المؤتمر لأطباء مصر، من أجل التعرف عليها والتدريب على العمل بها لخدمة القطاع الطبي في مصر ومعرفة أحدث التقنيات المتاحة حول العالم.

وتسعى وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي خلال هذا المؤتمر إلى تبادل ونقل الخبرات العالمية في مجالات التأهيل الرياضي والعلاج الطبيعي، للاستفادة منها محلياً عن طريق ورش العمل التي ستقام على هامش المؤتمر الثاني للتأهيل والتعافي، والذي سيشهد مشاركة العديد من الخبراء العالميين في العديد من المجالات الطبية.

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