التنمية الحضرية : الرئيس السيسي كلفنا بتطوير 357 منطقة غير آمنة

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام في عام 2016 ، بإصدار تكليف للحكومة بالقضاء على العشوائيات غير الآمنة داخل البلاد.

خالد صديق يكشف تكليف الرئيس له

وقال صديق خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الخميس ، أن صندوق قام بدراسة تكليف الرئيس السيسي، وتحويل الأمر لخريطة قومية ثم خطط إقليمية ثم خطط تنفيذية، وهي التي كانت لدى الصندوق الفترة الماضية هي تحويل العشوائيات غير الآمنة إلى مناطق آمنة ومؤهلة بالسكان، مضيفا أن الخطة التى اعتمد عليها صندوق التنمية الحضرية بشأن العشوائيات من خلال تحديد المساحة وعدد السكان والحالة الاجتماعية والبيئية من خلال المعلومات الجغرافية، كما وهدف رؤية مصر 2030 أن تكون مصر بلا عشوائيات نهائيا وهذه الرؤية نطبقها حاليا في الكثير من المناطق العشوائية".

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء ، أنه تم حصر 357 منطقة عشوائية خلال السنوات الماضية والعمل على تطويرها، واللجان الخاصة بصندوق تطوير العشوائيات بحثت في لجان متنوعة في كل المحافظات على مستوى الجمهورية لتحديد المناطق غير الآمنة والعمل على تطويرها.بشأن سرعة الانتهاء من العشوائيات، وتحديد المشكلة الخاصة، ثم وضع خطة لتنفيذ تكليف الرئيس".