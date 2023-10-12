استعدادا لأولمبياد باريس.. تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة الأردن وديا

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي تشكيل الفراعنة الصغار لمواجهة نظيره منتخب الأردن فى المباراة الودية الأولى.

ويستعد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي للمشاركة ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

ويخوض المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مباراة ودية ثانية أمام نظيره منتخب اوزبكستان استعدادا للمشاركة ضمن منافسات اولمبياد باريس 2024.

وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي على النحو التالي :



تشكيل المنتخب الأولمبي:

حمزة علاء في حراسة المرمى

عمر فايد وأحمد عيد وحسام عبدالمجيد ومحمد شحاتة وعلى زعزوع ومحمد حمدى ومحمود جهاد ومحمود صابر ومصطفي سعد ميسي واسامة فيصل فى الهجوم.

تطير ظهر غد الجمعة بعثة المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي إلى أوزبكستان لمواجهة منتخبها وديا يوم الاثنين المقبل ضمن برنامج الإعداد لاولمبياد باريس 2024.

وتقام ودية المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مع نظيره منتخب الأردن الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس على ملعب استاد المقاولون العرب استعدادا للمشاركة ضمن منافسات اولمبياد باريس 2024.

تشكيل المنتخب الاولمبي

المنتخب الأولمبي والمران الأخير

شهد الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة التدريب الختامي للمنتخب امس الاربعاء استعدادا للقاء نظيره الأردني وديا اليوم الخميس باستاد المقاولون العرب ضمن برنامج الإعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وكان رفقته الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الأولمبي .

وبعد انتهاء التدريب اطمأن جمال علام البرازيلى روجيرو ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي على آخر الترتيبات ومطالبة فى الفترة القادمة خاصة وأن مجلس الإدارة والجماهير وكل المصريين ارتبطوا بهذا الجيل الأولمبي المتميز بعد ظهوره المبهر فى بطولة أفريقيا السابقة بالمغرب وحصوله على الميدالية الفضية متمنيا أن يحقق هذا الجيل حلم المصريين يحصد ميدالية أولمبية .