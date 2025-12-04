قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية تواصل متابعة انتخابات النواب لليوم الثاني

حسن رضوان

تواصل الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، برئاسة أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، اليوم، متابعة أعمالها لسير انتخابات مجلس النواب 2025 ، في اليوم الثاني للمتابعة المكثفة للدوائر الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى، إضافة إلى جولة الإعادة في لجنة أطسا بمحافظة الفيوم.

وحرص كلا من النائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، والنائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، وأمين الحزب بالمنيا، على المشاركة الفعلية في متابعة العمل، حيث تتابع الغرفة آخر المستجدات في الوقت الفعلي من خلال قنوات اتصال مفتوحة مع الأمانات الفرعية بالمحافظات، لضمان سير العملية الانتخابية دون أي معوقات أو عراقيل قد تؤثر على التصويت.

الجدير بالذكر، أن الغرفة المركزية شهدت أمس، تفقد السيد القصير، الأمين العام للحزب، لأعمالها على مدار اليوم الأول، بحضور قيادات الحزب، من بينهم المستشار علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية، النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ وأمين الإعلام، النائب فايز أبو حرب، أمين أمانة القبائل والعائلات المصرية، والنائب سليمان وهدان، أمين الشئون البرلمانية.

وخلال المتابعة، اطلعت الغرفة على التقارير الواردة من الأمانات بالمحافظات حول حجم الإقبال أمام اللجان ومدى انتظام العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى، مع عقد اجتماعات عبر تقنية “زووم” للتعرف عن قرب على طبيعة المشهد الانتخابي، وتقييم معدلات المشاركة وتأمين حسن سير العملية الانتخابية.

وأكدت الغرفة المركزية، على أهمية الالتزام الكامل بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المنظمة لسير التصويت، بما يضمن توفير مناخ ملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وجدد حزب الجبهة الوطنية، دعوته لكافة المواطنين للنزول بكثافة والمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية، باعتبارها السبيل الأبرز لتجسيد إرادة الشعب، والمساهمة في بناء مجلس نواب قوي قادر على التعبير عن تطلعات المصريين وحماية مقدرات الوطن، بما يعزز الحياة الديمقراطية ويضمن مشاركة واعية ومسؤولة من جميع فئات المجتمع.

الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية انتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الأولى الفيوم

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

حاسس أني فايق.. أحمد حسن يكشف ما قاله محمد شريف لحلمي طولان

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

طعن الفيفا.. قانوني يطرح خارطة طريق لـ حل أزمة مهاجم الإسماعيلي

غدًا.. حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات بالأهلي

بعد عزله من منصبه.. مدرب الكاميرون: لم أتلق خطابا بـ إقالتي

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

