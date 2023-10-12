الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإجلاء سكان مستوطنة سديروت بالكامل

أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن حكومة الاحتلال صدقت على خطة إجلاء المستوطنين في سديروت.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إطلاق 130 صاروخا صوب القدس ومستوطنات أسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت.

كما أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف مستوطنة أسدود برشقات صاروخية.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بسماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة أسدود.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المقاومة الفلسطينية، إنها استهدفت سديروت بـ 50 صاروخا، وفي الوقت نفسه، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جيش الاحتلال يواصل حشد دباباته في 20 موقعا قرب قطاع غزة.