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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

صدى البلد

رصدت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية خبر مدعوم بمقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن تضرر زوجة من زوجها لتعديه عليها بالضرب وإصابتها بجروح عقب علمه برفعها دعوى خُلع ضده وتركها منزل الزوجية.

 بالفحص تبين سابقة تحرير محضر بقسم شرطة المقطم بالقاهرة بتاريخ 13/8/2023 تضمن مشاجرة بين جزار وزوجته "ربة منزل" لذات السبب، وتعديه عليها بسلاح أبيض "كتر" وإحداث إصابتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وضبطه فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكان موقع صدى البلد التقى مع الزوجة المعتدى عليها من قبل زوجها والتى قالت فى حديثها ان زوجها كان دائم التعدى عليها .

واضافت الفتاه ان بداية المشاكل مع زوجها كانت بسبب عدم توفيره مسكن للزوجيه واعتماده على الاقامه مع اهله ليقومو بتحمل نفقاتنا .

واشارت الزوجه ان زوجها اعتاد على تعاطى المواد المخدره وذلك سبب كثره المشاكل بينهم .

الأجهزة الامنية المواد المخدرة المواقع الأخبارية النيابة العامة تحرير محضر قسم شرطة المقطم

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