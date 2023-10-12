تسرب غاز.. إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بحالات اختناق في القليوبية

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة (أم وأب وأربعة أبناء)، بالاختناق داخل شقتهم بالدور الثاني في شارع الشعراوي بالحي الثاني في منطقة العبور بالقليوبية بسبب تسريب غاز بالشقة دون خسائر بشرية، وتم نقل المصابين الى مستشفى السلام، لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بتسرب غاز داخل شقة بالدور الثاني فى مبنى مكون من 6 طوابق بشارع الشعراوى بالحي الثاني بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، أب وأم وأربعة أبناء بالاختناق بسبب تسرب الغاز داخل الشقة دون خسائر بشرية.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى السلام لإسعافهم ورعايتهم طبيا.