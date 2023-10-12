محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يكرمان أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، واللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فادى رئيس جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب احتفالية تكريم أسر شهداء القوات المسلحة ومصابي العمليات الحربية والتي أقامتها محافظة القليوبية بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فى إطار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيدة.

وفي كلمته قال محافظ القليوبية: "إننا نحتفل اليوم بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم تزامنا مع احتفالاتنا بمرور خمسين عام على نصر أكتوبر العظيم ، وهو يوم عزيز علينا جميعاً، نحتفل فيه بتكريم أسر شهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة ، ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة، الذين قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل أمن مصر واستقرارها، فقد ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل أن تعيش الأجيال القادمة" موضحاً أن الاحتفال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويُجسد أسمى معاني التضحية والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء تخليداً لذكراهم.

من جانبه وجه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها التحية نيابة عن أسرة الجامعة لأبطال حرب اكتوبر وشهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن ، مؤكدًا أن عيد ذكرى انتصارات أكتوبر من أهم الأعياد الوطنية في مصر فهو يمثل يوما للعزة والكرامة.

ومن جانبه أكد اللواء أ.ح مدحت عبد العزيز فاوي رئيس جمعية المحاربين، أن القوات المسلحة لا تنسى شهداءها وجعلت يوم 9 من مارس من كل عام، يوم للإحتفال بشهدائها، إلى جانب تكريمهم في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، مؤكداً على أن دماء الشهداء وتضحياتهم ستظل دوما محل إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة، والتي تحرص على تكثيف التواصل بأسر الشهداء وذويهم وتبذل كل ما في وسعها لدعمهم ورعايتهم كما أن الوطن لن ينسى تضحيات رجال الشرطة الذين يقفون جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن.

وخلال الاحتفالية كرم المحافظ ومرافقوه 65 من شهداء القوات المسلحة ومصابي العمليات.

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